ООН подтвердила освобождение всех своих сотрудников, захваченных в ДР Конго

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ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сотрудники Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), захваченные в заложники беженцами из Южного Судана, освобождены. Это подтвердили во вторник ТАСС в пресс-службе всемирной организации.
"Мы подтверждаем, что все 16 сотрудников МООНСДРК, которые ранее удерживались в лагере для бывших комбатантов в Муниги, освобождены. В лагере царит спокойствие и он находится под полным контролем МООНСДРК. Все сотрудники безопасно вернулись в свои дома", - сообщил собеседник агентства. По его словам, инцидент завершился без жертв, и миссия ООН расследует обстоятельства произошедшего.
Ранее агентство Reuters сообщило, что 100 проживающих в лагере в Муниги повстанцев из Южного Судана захватили в заложники группу сотрудников ООН. По его данным, беженцы требовали, чтобы их перевели в третью страну.
В августе прошлого года сотни боевиков бежали из Южного Судана следом за своим лидером, бывшим вице-президентом страны Риеком Машаром. МООНСДРК разместила их на востоке страны, разоружила и оказала свыше 600 из них медицинскую помощь. В октябре южносуданские власти потребовали от всемирной организации экстрадировать повстанцев, однако получили отказ.