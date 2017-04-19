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Постпред США при ООН посоветовала КНДР "не затевать драку"

Международная панорама
19 апреля, 1:14 дата обновления: 19 апреля, 1:58 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Никки Хейли подчеркнула, что если КНДР не будет давать повода, то у США "не будет причин воевать"
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ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты не хотят воевать с КНДР, и руководство в Пхеньяне должно перестать провоцировать Вашингтон. С таким заявлением выступила во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя высказывания северокорейского коллеги, предупредившего об угрозе "термоядерной войны" на Корейском полуострове.

"У меня есть только одно послание к Северной Корее: "Соединенные Штаты не ищут драки, так что не пытайтесь затеять ее", - сказала Хейли журналистам. "(КНДР) должна осознать, что не должна давать нам повода, и тогда у нас не будет причин воевать", - заявила она.

В понедельник заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён предупредил, что совместные военные учения США и Южной Кореи дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове и "в любой момент" в регионе может начаться "термоядерная война". Дипломат подчеркнул, что КНДР "сохраняет невозмутимость" перед агрессивной политикой американской администрации, которая размещает в Южной Корее "стратегические вооружения одно за другим, трубя при этом о стремлении добиться мира силовым путем". Также Ким Ин Рён заявил о готовности Пхеньяна принять "самые жесткие контрмеры против провокаторов".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016-го КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года - более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс предупредил КНДР, что она не должна испытывать решительность Вашингтона и его способность принять меры военного характера. 13 апреля телеканал NBC со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе сообщил, что США готовы нанести превентивный удар по КНДР, если будут в достаточной степени уверены, что Пхеньян в действительности намерен провести очередное ядерное испытание. При этом зампостпреда КНДР в понедельник заявил, что его страна сделает это, когда посчитает необходимым.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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