Флаг США упал за спиной главы Нацкомитета демократов после его слов о Клинтон

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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский флаг с грохотом упал на пол за спиной председателя Национального комитета Демократической партии США Тома Переса во время интервью телекомпании MSNBC после того, как он упомянул в своей речи экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Курьезное стечение обстоятельств привлекло во вторник внимание общественности и американской прессы.
Во время интервью Пересу был задан вопрос, касающийся электронной почты Хиллари Клинтон и другого экс-кандидата на пост главы государства Берни Сандерса. Когда глава НКДП начал отвечать и упомянул Клинтон, за его спиной вдруг с грохотом рухнул один из двух больших американских флагов, размещенных в зале, откуда велась трансляция. Перес, впрочем, не обратил внимание на шум и продолжил свой ответ, правда, несколько сбившись. Вскоре после этого флаг убрали со сцены, которая находилась позади интервьюируемого.
Перес был избран председателем комитета в феврале. Он заверил тогда, что намерен сплотить партию демократов и подчеркнул, что это станет "самым страшным кошмаром" для президента США - республиканца Дональда Трампа.
НКДП оказался в центре скандала в июле прошлого года, когда на сайте организации WikiLeaks были выложены в открытый доступ более 19 тыс. посланий по электронной почте и более 8 тыс. других документов, в том числе переписка ключевых деятелей комитета, похищенные хакерами. В результате занимавшая в то время пост председателя НКДП Дебби Вассерман Шульц ушла в отставку, поскольку из документов следовало, что члены комитета активно искали способы поддержать Клинтон во время первичных выборов, а также дискредитировать сенатора Берни Сандерса, ее конкурента в борьбе за пост официального кандидата партии на пост президента США.
Руководство комитетом временно взяла в свои руки Донна Бразил, возглавлявшая предвыборный штаб Альберта Гора на президентских выборах 2000 года. Администрация Обамы бездоказательно обвинила в кибервзломе неких российских хакеров и ввела санкции в отношении РФ.