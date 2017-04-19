Команда Трампа собрала рекордные $107 млн пожертвований на его инаугурацию

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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Инаугурационный комитет Дональда Трампа привлек рекордные $107 млн пожертвований со стороны частных спонсоров для проведения церемонии его вступления в должность президента, которая состоялась 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (АP).
Собранная республиканцем сумма значительно превышает те, которые предоставляли спонсоры его предшественнику Бараку Обаме в 2009 и 2013 годах ($55 млн и $43 млн соответственно). Как отметило АP, комитет предоставит данные о спонсорах в Федеральную избирательную комиссию США. При этом ему необязательно публиковать информацию о том, на что именно пошли эти деньги. Трамп пообещал перечислить оставшиеся после инаугурации средства на благотворительность.
Ранее сообщалось, что комитет собрал $90 млн.
Как писала в прошлом году газета The New York Times, Трамп позволил вносить средства на финансирование церемонии его инаугурации корпорациям и другим крупным донорам. В то же время, по данным издания, республиканец был намерен запретить взносы от зарегистрированных лоббистов, которых он вывел из состава своей переходной команды и которым запретил работать в своей администрации.