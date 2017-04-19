США перебросят в Европу еще несколько F-35А на этой неделе

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военно-воздушные силы (ВВС) США дислоцируют в ближайшие дни в Европе еще несколько своих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы американских ВВС капитан Марк Грэфф.

Первое базирование в Европе

Согласно изложенной им информации, в субботу из США впервые прибыли в Европу шесть таких самолетов, которые приземлились на базе Лейкенхит в Соединенном Королевстве. "В настоящее время в Европу переброшено шесть F-35A в качестве планировавшейся тренировочной миссии развертывания", - сказал Грэфф. Как он отметил, этот шаг был сделан для подготовки личного состава в ходе тренировочных полетов с участием истребителей- бомбардировщиков F-35A и других "летательных аппаратов США и НАТО, размещенных в Европе".

"Планируется, что еще несколько F-35A прибудут в Европу позднее на текущей неделе", - заявил представитель ВВС, не приводя конкретных цифр. По его словам, самолеты "F-35A будут оставаться в Европе в течение нескольких недель". Нынешняя миссия позволит в том числе подготовиться к постоянному размещению истребителей F-35A "на базе королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании в будущем", подчеркнул Грэфф.

Со своей стороны в пресс-службе ВВС США в Европе подтвердили, что в рамках нынешнего развертывания самолеты F-35A будут находиться не только в Соединенном Королевстве. "Будет также осуществляться их передовое развертывание на базах НАТО, чтобы увеличить возможности по подготовке (личного состава), укрепить Североатлантический альянс и его коллективную доктрину сдерживания", - сказали в пресс- службе.

На очереди - АТР и Ближний Восток

О планах переброски F-35A в Европу в этом году объявил в феврале на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл. Как он рассказал, эти летательные аппараты американские ВВС собираются в перспективе направить также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и на Ближний Восток.

"Я бы ожидал их развертывания (за рубежом) весной- летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет", - подчеркнул военачальник, комментируя намерения переброски истребителей-бомбардировщиков F-35A за рубеж.

"Кроме того, у нас есть планы направить их в Тихоокеанский регион. И у нас есть планы направить их на Ближний Восток в не столь отдаленном будущем", - заявил Карлайл. При этом он уточнил, что такое развертывание на Ближнем Востоке "не произойдет в нынешнем году". "Развертывание на Ближнем Востоке не является чем-то, что вот-вот произойдет, оно запланировано через несколько лет", - поведал генерал.

По его свидетельству, Пентагон хочет отправить самолеты F-35A сначала "в Европу, это будет более кратковременное развертывание, а затем - в Тихоокеанский регион, это будет более продолжительное развертывание". Однако возможно, эти самолеты, "наоборот, сначала (будут переброшены) на более короткий срок в Тихоокеанский регион", допустил Карлайл. Как он отметил, пока в министерстве обороны США склоняются к "более кратковременному развертыванию в Европе и затем - более крупному развертыванию в Тихоокеанском регионе".

Генерал не отрицал, что на Ближнем Востоке F-35A предполагается задействовать в боевых операциях. Одновременно генерал Карлайл сказал, что предстоящую переброску этих машин в регион не следует рассматривать как сигнал другим странам и игру военными мускулами.

Самый дорогостоящий военный проект

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии stealth и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета Израилем и Японией.

В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.

В общей сложности минобороны США изначально собиралось приобрести 2443 самолета F-35 у корпорации-разработчика Lockheed Martin. Тем не менее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в 2015 году признал, что Пентагон, "учитывая развивающуюся оборонную стратегию" и распоряжения политического руководства, пересматривает эти замыслы в сторону сокращения их масштабов, "анализируя, является ли число 2443 правильным".

Производство этих самолетов, как ожидается, будет идти до конца 2030-х годов. Согласно прогнозам экспертов, на реализацию программы строительства F-35 уйдет $1,5 трлн. Этот проект создания военной техники является самым дорогостоящим на данный момент в истории США.

Программу подвергают резкой критике за допущенные при реализации многочисленные ошибки. Некоторые специалисты в США теперь в том числе задаются вопросом, стоил ли вообще проект того, чтобы его затевать.