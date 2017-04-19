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СМИ: Джордж Буш-старший вновь госпитализирован

Международная панорама
19 апреля, 1:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Экс-президент США поступил в больницу с пневмонией
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Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США Джордж Буш-старший вновь госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) с пневмонией. Об этом в среду сообщила телекомпания BNO News.

"Президент Джордж Г. У. Буш поступил в Методистскую больницу Хьюстона в пятницу для обследования из-за постоянного кашля, который не давал ему покоя. Впоследствии выяснилось, что у него легкая степень пневмонии, от которой он получил лечение", - цитирует телеканал представителя больницы. Он добавил, что пациент находится в хорошем расположении духа и идет на поправку.

В январе 41-й президент уже попадал в больницу с аналогичным заболеванием и был выписан через две недели.

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