СМИ: Джордж Буш-старший вновь госпитализирован

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США Джордж Буш-старший вновь госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) с пневмонией. Об этом в среду сообщила телекомпания BNO News.
"Президент Джордж Г. У. Буш поступил в Методистскую больницу Хьюстона в пятницу для обследования из-за постоянного кашля, который не давал ему покоя. Впоследствии выяснилось, что у него легкая степень пневмонии, от которой он получил лечение", - цитирует телеканал представителя больницы. Он добавил, что пациент находится в хорошем расположении духа и идет на поправку.
В январе 41-й президент уже попадал в больницу с аналогичным заболеванием и был выписан через две недели.