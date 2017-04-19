CNN: ФБР использовало досье на Трампа в качестве предлога для слежки за его советником

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НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США использовало информацию, почерпнутую из так называемого досье на президента страны Дональда Трампа в качестве доказательства необходимости установить слежку за одним из теперь уже бывших помощников республиканца - Картером Пейджем. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.
По данным ее источников, ФБР, обращаясь в прошлом году в суд с просьбой одобрить слежку в отношении Пейджа, в качестве одного из доказательств необходимости такого сбора информации представила досье, составленное экс-сотрудником британской внешней разведки (МИ-6) Кристофером Стилом. В этом документе, получившем скандальную известность, в частности, утверждалось, что у российских спецслужб якобы имеются сведения личного и финансового характера, дискредитирующие Трампа.
Источники CNN при этом заявили, что ФБР, прежде чем обратиться в суд с запросом на одобрение слежки за Пейджем, провело собственное расследование, подтвердив по его итогам часть сведений, содержавшихся в досье Стила. О каких конкретных подтвержденных фактах идет речь, телеканал не уточняет. Как сообщали СМИ, суд впоследствии одобрил сбор информации в отношении советника.
Сам Пейдж в интервью, опубликованном в воскресенье вечером в электронной версии газеты The Washington Times, назвал указанное досье на президента США полной фальшивкой. По словам Пейджа, который непродолжительное время работал советником в предвыборной кампании Трампа, когда тот был еще кандидатом на пост главы Белого дома, содержащиеся в документе ошибки "настолько смехотворны и забавны, что слов не хватает". Трамп также называл досье и соответствующие публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят подобного внимания. По его словам, это уже "не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная".