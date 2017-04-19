Планировавший устроить теракт во Флориде пособник ИГ приговорен к пожизненному заключению

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НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Федеральный суд в американском штате Флорида приговорил к пожизненному заключению 23-летнего Харлема Суареса, который, по данным властей, был пособником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировал привести в действие взрывное устройство на одном из общественных пляжей в США. Об этом сообщило во вторник американское Министерство юстиции.
Мужчина, который является гражданином Кубы и легально проживает на территории США, как выяснили следователи ФБР, намеревался принести спрятанное в рюкзаке самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, на людный пляж в городе Ки-Уэст во Флориде и зарыть его в песок. Привести бомбу в действие он собирался с помощью сотового телефона в момент большого скопления народа.
Как отметили в Минюсте, Суарес сам приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства, и собрал бомбу в июле 2015 года, вскоре после этого он был арестован.
Суарес "осужден по обвинениям в создании оружия массового поражения и попытке оказать материальную поддержку террористической организации", отмечается в заявлении Минюста.
По сведениям правоохранительных органов, мужчина решился на преступление под влиянием пропаганды ИГ. На своей странице в социальной сети Facebook он высказывался в поддержку группировки и оставлял записи экстремистского содержания.