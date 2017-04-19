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Guardian: Пентагон рассматривает возможность сбивать ракеты КНДР во время испытаний

Международная панорама
19 апреля, 2:57 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Минобороны США стремится, не доводя до войны, "оказать давление на страну в пользу денуклеаризации, особенно если Пхеньян проведет шестое ядерное испытание", пишет газета
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© AP Photo/Ahn Young-joon

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Американские военные рассматривают возможность сбивать северокорейские ракеты по время проводимых Пхеньяном испытаний, чтобы убедить его оказаться от развития ядерной программы. Об этом написала во вторник в электронной версии британская газета Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

"Американские военные рассматривают возможность сбивать ракеты, выпускаемые Северной Кореей во время испытаний, для того, чтобы показать силу Пхеньяну, сообщили два источника, которые были введены в курс существующих планов, - говорится в статье. - Во время усиления напряженности по поводу северокорейских программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет Пентагон рассматривает такие возможности, чтобы, не доводя до войны, оказать давление на страну в пользу денуклеаризации, особенно если Пхеньян проведет шестое ядерное испытание".

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По информации издания, министр обороны США Джеймс Мэттис "проинформировал Конгресс об этой возможности, однако военные пока не приняли решение по поводу перехвата ракеты во время испытаний". Guardian отмечает, что в Вашингтоне опасаются, что такие действия могут привести к эскалации и так очень напряженной ситуации. "Эксперты и бывшие официальные лица сказали, что уничтожение северокорейской ракеты во время испытаний рискует привести к эскалации, которую Вашингтон будет не в состоянии контролировать и которая может иметь потенциально опустошительные последствия для союзников США - Южной Кореи и Японии", - говорится в статье.

17 апреля заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль сообщил в интервью британской радиовещательной корпорации Би-би-си, что Северная Корея продолжит проведение регулярных ракетных испытаний. "Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - сказал он.

Дипломат добавил, что "тотальная война" может стать реальностью, если США предпримут военные действия. "Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну", - заявил замглавы МИД КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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