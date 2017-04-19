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Итальянское "Движение "5 звезд" выступает за суверенитет страны от НАТО

Международная панорама
19 апреля, 3:31 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Кроме того, оппозиционная партия обязуется работать над немедленной отменой санкций против РФ, которые нанесли непоправимый вред итальянской экономике
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РИМ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянское "Движение "5 звезд" выступает за реформу НАТО, которая позволила бы этой организации существовать в условиях многополярного мира и предусматривала суверенитет ее членов. Таков один из пунктов программы внешней политики оппозиционной партии, которая была представлена во вторник в нижней палате парламента.

Программа, одобренная путем голосования в интернете сторонниками "Движения", состоит всего из 10 пунктов, которые парламентарии намерены выполнять уже сейчас. Однако в основном она ориентирована на то, чтобы лечь в основу курса партии в случае прихода к власти после следующих выборов (очередных - в 2018 году). В частности, "Движение", основанное комиком и блогером Беппе Грилло в 2009 году, требует большей независимости и суверенитета Италии в политическом и экономическом планах. "Пятизвездные" выступают против механизмов, навязываемых финансовыми рынками, политики строгой экономии и надзора над суверенными экономиками.

Прекращение участия в миссиях НАТО

"Движение" поддерживает идею многополярного мира и укрепление диалога с региональными организациями и такими "стратегическими альянсами", как БРИКС. В отношении НАТО "Движение" настаивает на реформе и реорганизации альянса с учетом нового контекста многополярного мира. Уже сейчас члены партии намерены вынести на рассмотрение в национальном парламенте вопрос о прекращении участия Италии во всех миссиях НАТО, а также всех действий альянса на территории Италии (на военных базах).

"Система западной безопасности" не только не сделала наше существование более безопасным, но и стала причиной полного хаоса. Начиная с драматического вторжения в Ливию и заканчивая планами по уничтожению Сирии, поддерживая продажу оружия странам - "банкоматам международного терроризма" (в первую очередь Саудовской Аравии), эта система потерпела ряд провалов, обошедшихся странам-членам в миллиарды евро, а также обернувшихся ростом миграционных проблем и дестабилизацией в целых регионах, что представляет угрозу безопасности Европы", - говорится в опубликованном документе "Движения "5 звезд". Как уточнил депутат "Движения" Манлио Ди Стефано, которого прочат в министры иностранных дел в предполагаемом правительстве в случае победы партии, "если НАТО не претерпит изменения, мы будем размышлять о том, стоит ли сохранять членство (Италии) в альянсе".

Санкции против России отменить

Отдельный пункт программы посвящен отношениям с Россией, которая рассматривается как "стратегический партнер". "Движение "5 звезд" обязуется работать над немедленной отменой санкций, которые нанесли непоправимый вред итальянской экономике, а также наращиванием сотрудничества, главным образом, в целях разрешения международных кризисов - в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене. Как уточнил один из видных представителей "Движения" Алессандро Ди Баттиста, его партия не привержена тому или иному международному лидеру, а многополярному миру. "Мы не говорим о (президенте РФ Владимире) Путине или (Дональде) Трампе, но о России и США", - подчеркнул депутат в ответ на последние публикации местных СМИ о том, что "Движение" поддерживает "особые отношения" с РФ и даже получает финансирование от российской стороны.

Другие пункты посвящены видению ближневосточной проблемы, а также темам разоружения, международной торговли и финансам. В представленной программе не указывается никаких конкретных шагов по выходу из еврозоны, хотя "пятизвездные" всегда настаивали на проведении референдума по этому вопросу. Нет в документе и других предложений по радикальной смене внешнеполитического курса страны. По сложившейся традиции коммуникации "Движения", первой по популярности сейчас партии в Италии, в программе содержится много критики и обличающих нынешнее мироустройство фраз.

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