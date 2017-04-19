США призывают Венесуэлу исполнять взятые обязательства и провести выборы

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США призывают власти Венесуэлы исполнять обязательства, взятые на прошедших переговорах по урегулированию кризиса, а демонстрантов - проводить митинги без применения насилия. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении исполняющего обязанности главы пресс-службы Госдепартамента Марка Тонера.

"Мы вновь призываем правительство Венесуэлы выполнять обязательства, взятые им на себя в рамках прошедших прошлой осенью под эгидой Ватикана переговоров: немедленно провести выборы; уважать конституцию и Национальную ассамблею; обеспечить немедленное и безусловное освобождение всех политических заключенных; удовлетворить гуманитарные потребности венесуэльцев", - отметил он.

Тонер также подчеркнул, что Вашингтон "вновь призывает демонстрантов самовыражаться без применения насилия". При это в заявлении говорится: "Мы осуждаем применение насилия в отношении невооруженных протестующих. В частности, мы осуждаем использование colectivos - вооруженных группировок, находящихся под политическим контролем лидеров Единой социалистической партии Венесуэлы, - для подавления демонстраций".

Представитель внешнеполитического ведомства указал на "продолжающиеся в течение последних нескольких недель социальные протесты" по всей территории Венесуэлы. Тонер также призвал полицию, армию и Национальную гвардию Венесуэлы "защищать, а не препятствовать мирным демонстрациям". "Те, кто виновен в преступных репрессиях в отношении мирной демократической деятельности, разрушении демократических институтов и практик и в грубых нарушениях прав человека, будут нести индивидуальную ответственность за свои действия перед венесуэльским народом и их институтами, а также перед международным сообществом", - заключил он.

Ситуация в Венесуэле

После победы оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ) на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и БДЕ, контролирующего Национальную ассамблею. На ноябрьских переговорах стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января текущего года парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. Верховный суд (ВС) позднее признал ее недействительной. В конце того же месяца БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог.

Затем ВС наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции высшего органа законодательной власти. Позднее, последовав призыву Совета безопасности страны, Верховный суд пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Тем не менее случившееся привело к резкому обострению политического кризиса в стране и массовым акциям протеста, перераставшим в беспорядки и столкновения с полицией. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций, из них около 240 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.