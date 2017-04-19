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В NORAD после пролета бомбардировщиков Ту-95 у Аляски отметили профессионализм пилотов РФ

Международная панорама
19 апреля, 4:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Как указал официальный представитель командования Джон Корнелио, пилоты американских истребителей и бомбардировщиков РФ не переговаривались, никаких инцидентов не было
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НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Официальный представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Джон Корнелио отметил профессионализм российских пилотов после пролета двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ у побережья американского штата Аляска. Слова военного США приводятся в статье, опубликованной во вторник на сайте газеты Wall Street Journal.

Ранее в Пентагоне заявили, что два истребителя США пятого поколения F-22 были подняты в небо 17 апреля для сопровождения двух российских бомбардировщиков близ Аляски. Комментируя эту информацию, Корнелио отметил: "Хотя мы используем термин "перехват", речь, скорее, идет о визуальной идентификации самолета". "Когда неопознанный самолет действует в этом воздушном пространстве, мы приближаемся и проверяем", - добавил он.

Как указал Корнелио, пилоты американских истребителей и бомбардировщиков РФ не переговаривались, никаких инцидентов не было. Представитель NORAD заявил, что российская авиация возобновила полеты такого рода с 2007 года. "Они летают чрезвычайно профессионально, и мы действуем также", - сказал Корнелио.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что американские истребители F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски. В ведомстве указали, что бомбардировщики РФ "успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования". Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

В Минобороны РФ напомнили, что летчики дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, без нарушений границ других государств, подчеркнули в ведомстве.

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