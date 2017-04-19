WP: скептики в вопросах, касающихся России, добились влияния в администрации США

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Скептики в вопросах, касающихся России, добились влияния в администрации США, что может сделать недостижимым сближение двух стран. Убежденность в этом выразила во вторник газета Washington Post.

По ее мнению, по вопросам, касающимся России, президент США Дональд Трамп и его администрация "похоже, имеют разногласия". Издание напоминает, что Трамп на протяжении всей избирательной кампании заявлял о необходимости улучшения отношений с Москвой. Сейчас в этом вопросе хозяин Белого дома, по версии Washington Post, "становится все более изолированным внутри своей собственной администрации". Газета отметила, что на протяжении последних недель должностные лица США "выступали с горячей критикой Москвы и использовали резкие выражения, которые привели к растущей напряженности в отношениях между странами, что, вероятно, идет вразрез" с позицией президента.

"Резкая риторика - и очевидное отсутствие какого-либо упрека со стороны Трампа - показывает, что скептики в вопросах, касающихся России, получили влияние в администрации США. Это делает восстановление отношений, которое представлял себе Трамп, все более и более недостижимым", - считает издание.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что хозяин Белого дома высказывался за налаживание отношений с Россией, и подтвердил, что Москва к этому готова. "Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент (США) Дональд Трамп, а не на слова его помощника. Президент подтвердил, что он хочет наладить отношения с РФ, и мы к этому тоже готовы", - подчеркнул министр, комментируя слова помощника американского лидера по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что настала пора для "жестких дискуссий" с Россией по поводу предпринимаемых ею действий в Сирии.

Сам Трамп в прошлый четверг написал на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Twitter, что отношения между США и Россией наладятся. "Отношения между США и Россией будут развиваться хорошо. В нужный момент все образумятся и наступит прочный мир", - отметил он.

На пресс-конференции 12 апреля по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер назвал "очень успешными" переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве. При этом глава Белого дома подчеркнул, что отношения между двумя странами, возможно, находятся "на самом низком уровне". "Прямо сейчас мы совсем не ладим с Россией", - сказал Трамп.