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Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДР

Международная панорама
19 апреля, 4:34 UTC+3 /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Американский лидер заявил, что прошлые договоренности между Вашингтоном и Пхеньяном были крайне невыгодными для американской стороны
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Kiichiro Sato

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что у американцев есть основания для обеспокоенности по поводу опасности начала ядерной войны между США и КНДР. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в интервью американскому телеканалу TMJ-4, которое вышло в эфир во вторник.

На вопрос о том, в какой степени гражданам США следует опасаться начала ядерной войны с КНДР, Трамп ответил: "Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем мы имеем дело". "У меня была замечательная встреча с председателем КНР, и эта встреча позволила мне многое узнать. Как вы видели, много чего произошло", - добавил президент США.

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По мнению Трампа, "они (Китай) обладают довольно большой властью над Северной Кореей". "Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая", - подчеркнул президент США.

"Этим следовало заняться президенту Обаме. Этим следовало заняться предыдущим президентам вплоть до Клинтона, но все это просто откладывали", - отметил хозяин Белого дома. По его мнению, прошлые договоренности между Вашингтоном и Пхеньяном были крайне невыгодными для американской стороны.

"Теперь я оказался в положении, когда у него (лидера КНДР - прим. ТАСС) имеется ядерное оружие, - подчеркнул Трамп. - И нам надо с этим что-то сделать. Надеюсь, что он хочет мира, мы хотим мира. В конечном счете все будет зависеть от этого, но нам надо подождать и понаблюдать за происходящим".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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