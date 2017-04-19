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СМИ: США и Япония хотели продемонстрировать, что готовы оказать давление на КНДР и КНР

Международная панорама
19 апреля, 4:41 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Газета Sankei считает, что если полностью перекрыть поставки сырой нефти из Китая в КНДР, то Пхеньяну "станет не до военной активности"
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ТОКИО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Желание продемонстрировать, что Япония и США готовы оказать давление на КНДР и Китай, было целью состоявшихся во вторник в Токио переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и вице-президента США Майкла Пенса. Такое мнение выразила японская газета Sankei, комментируя визит американского вице-президента и его переговоры с главой японского правительства.

"Целью переговоров премьер-министра Синдзо Абэ и вице-президента Майкла Пенса была демонстрация готовности оказать давление на Северную Корею и поддерживающий ее Китай. Это стало очевидно уже из протокольной части перед переговорами, на которую пустили журналистов", - пишет газета. По мнению издания, "на протяжении многих лет Китай баловал, а иногда и покрывал действия Северной Кореи и, как следствие, допустил развитие ее ракетно-ядерной программы". Газета Sankei также выразила уверенность в том, что если полностью перекрыть поставки сырой нефти из Китая в КНДР, то Пхеньяну "станет не до военной активности".

Абэ и Пенс провели переговоры на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в связи с участившимися ракетными пусками КНДР. В ходе встречи в Токио Абэ и Пенс заявили о принципе "достижения мира путем силы". "В крайне суровых условиях на фоне ситуации вокруг Северной Кореи благодаря визиту вице-президента США в Японию мы хотим показать, что прочные связи японско-американского альянса непоколебимы", - подчеркнул Абэ, который высоко оценил отказ США от политики "стратегического терпения" и то, что у администрация Трампа "на столе находятся все варианты" решения северокорейской проблемы.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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