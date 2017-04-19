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Мадуро обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в Венесуэле

Международная панорама
19 апреля, 5:15 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 19, апреля. /ТАСС
Президент Венесуэлы считает, что международные силы во главе с Госдепартаментом "заказали атаку на революционное правительство, на институты власти" страны
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МЕХИКО, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в этой южноамериканской стране. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом TeleSUR.

"Несомненно, мы столкнулись с самым преступным и жестоким за последние годы натиском против мира, демократии и конституции Венесуэлы. Все эти дни, все эти недели мы имели дело с заговором, с натиском международных сил во главе с Госдепартаментом и другими государственными органами США, которые заказали атаку на революционное правительство, на институты власти Венесуэлы, чтобы спровоцировать империалистическое вторжение и повергнуть нашу страну в новое рабство", - сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер обвинил председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны Хулио Борхеса в причастности к данному заговору. Мадуро также заявил, что власти задержали вооруженных провокаторов, которые в ближайшую среду, 19 апреля, должны были напасть на участников антиправительственных манифестаций, чтобы спровоцировать беспорядки.

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Тем не менее случившееся привело к массовым акциям протеста, перераставшим в беспорядки и столкновения с полицией. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.

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