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Ленин Морено увеличил свой отрыв от соперника по итогам пересчета голосов в Эквадоре

Международная панорама
19 апреля, 6:18 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Морено был объявлен избранным президентом Эквадора еще 4 апреля, однако проигравший кандидат отказался признавать эти результаты
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Победа кандидата от правящего левого блока "Альянс Страна" Ленина Морено на выборах президента Эквадора подтвердилась по итогам пересчета более 1,2 млн голосов, поданных в ходе второго тура выборов главы государства. Об этом сообщил во вторник генеральный секретарь Национального избирательного совета (НИС) страны Фаусто Ольгин.

"По результатам, полученным 18 апреля, Гильермо Лассо получает 48,84% голосов, Ленин Морено - 51,16% голосов", - объявил Ольгин, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте местной газеты El Telegrafo.

Согласно первоначальным результатам выборов, кандидат от "Альянса Страна" получал 51,15% голосов, а его соперник, представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо - 48,85%.

НИС объявил Морено избранным президентом Эквадора еще 4 апреля, однако проигравший кандидат отказался признавать эти результаты. Сторонники Лассо на протяжении последних дней митинговали на улицах эквадорских городов, требуя пересмотра итогов голосования. 11 апреля полиция разогнала такую демонстрацию.

Лассо потребовал полного пересчета голосов, но НИС отказал ему в этом, согласившись лишь на частичный пересчет. "Выборы не выигрывают с помощью спекуляций. Мы уважаем демократию и никогда не стали бы сообщниками в каких-либо фальсификациях", - подчеркнул глава НИС Хуан Пабло Посо.

Процесс пересчета, организованный на стадионе Руминьауи в северо-восточной части эквадорской столицы Кито, занял около 12 часов. Помимо 700 сотрудников НИС, которые сверяли акты с избирательных участков с данными бюллетеней, на стадионе также присутствовали 10 международных наблюдателей и 150 представителей общественных организаций. Государственные СМИ Эквадора транслировали происходящее в прямом эфире.

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