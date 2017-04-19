Мадуро привел войска в повышенную готовность перед новыми акциями протеста оппозиции

МЕХИКО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник отдал приказ о приведении вооруженных сил и правоохранительных органов в повышенную готовность перед новыми акциями протеста оппозиции. Об этом глава государства сообщил в телеэфире. Речь идет о введении в действие так называемого специального стратегического плана Zamora.

"Немедленно должна быть задействована первая фаза плана Zamora, чтобы разгромить государственный переворот и обеспечить мир всей Венесуэле, - отметил Мадуро. - Как верховный главнокомандующий вооруженными силами я подпишу приказ, чтобы он начал приводиться в исполнение во всех военных, полицейских и гражданских структурах". Ранее глава государства заявил, что власти задержали вооруженных провокаторов, которые уже в среду должны были напасть на участников антиправительственных манифестаций, чтобы спровоцировать беспорядки.

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Тем не менее случившееся привело к массовым акциям протеста, перераставшим в беспорядки и столкновения с полицией. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.