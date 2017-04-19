NYT: запуск в КНДР мог быть неудачным из-за подрывной деятельности США

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ракетный запуск КНДР 16 апреля мог оказаться неудачным из-за подрывной деятельности, которую активизировал Вашингтон. Такая точка зрения приводится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии американской газеты New York Times.

"Когда запуск ракеты Северной Кореей в воскресенье оказался неудачным, она взорвалась через несколько секунд после старта, сразу же появились подозрения, что снова речь идет об атаке в рамках программы США, целью которой является срыв таких испытаний. Кажется, что шансы на это весьма высоки: с тех пор, как три года назад была активизирована американская программа, при 85% запусках наиболее опасные ракеты, имеющиеся у Севера, самоликвидировались", - отмечается в статье.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что в Агентстве национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандовании ВС США, которые отвечают за указанную программу, точно не могут сказать, была ли неудача при том или ином ракетном пуске КНДР результатом американских кибератак или иной деятельности. По утверждению издания, администрация президента США Дональда Трампа "с энтузиазмом приняла на вооружение данную программу, которую стали осуществлять более интенсивно при Бараке Обаме".

В марте New York Times сообщила, что администрация Обамы неоднократно прибегала к использованию кибератак на компьютерные системы КНДР, чтобы срывать испытания Пхеньяном баллистических ракет. По ее данным, Обама, покинувший пост президента в январе, три года назад отдал приказ Пентагону усилить кибератаки в отношении КНДР с целью подрыва ее программы по производству и запуску баллистических ракет. После этого Пхеньян стал испытывать значительные трудности при тестировании ракет, которые все чаще стали взрываться в воздухе или же отклоняться от курса, отмечало издание.

При этом, как подчеркивала газета, нет достаточных данных, которые бы свидетельствовали, что неудачи КНДР были связаны именно с хакерской активностью США.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.