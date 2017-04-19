Новая Зеландия вслед за Австралией ужесточает визовый режим для иностранных работников

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СИДНЕЙ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Новой Зеландии приняло решение изменить правила предоставления рабочих виз иностранцам. Об этом объявил министр иммиграции, трудовых отношений и безопасности Майкл Вудхаус, пояснив, что в основе предстоящих изменений будет лежать принцип: "В первую очередь - новозеландцы" (Kiwis-first).
"Эти перемены призваны поощрять работодателей нанимать больше новозеландцев и больше инвестировать в программы их профессионального обучения и переподготовки", - пояснил министр.
Новые правила, в частности, предусматривают ограничение возможностей работающих в стране иностранцев приглашать членов своих семей, привязку визового понятия "квалифицированный иностранный работник" к средней зарплате в стране, что не позволит иностранцам, согласным на более низкую зарплату, претендовать впоследствии на получение постоянного места жительства, уменьшение сроков действия рабочих виз.
Во вторник о решении ужесточить визовый режим для иностранных работников объявила Австралия. "Мы - страна иммигрантов, но предпочтение при предоставлении работы должно отдаваться австралийцам, - заявил премьер-министр Малколм Тернбулл. - Поэтому мы упраздняем визу 457, на основе которой до сих пор в нашей стране на временной основе находились иностранные работники. Мы больше не можем позволять, чтобы виза 457 являлась гарантией получения рабочего места, которое может и должно быть отдано австралийцу".