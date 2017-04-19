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Северокорейская газета предупредила администрацию Трампа, что КНДР - это не Сирия

Международная панорама
19 апреля, 7:54 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Правительственная газета отмечает, что Вашингтону не стоит строить "неразумных планов"
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ПХЕНЬЯН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян располагает вооружениями, способными одним ударом уничтожить своих противников. С таким утверждением выступила правительственная газета "Минчжу Чосон".

"Пхеньян располагает вооружениями, способными одним ударом уничтожить своих противников, которые любят поиграть с огнем и стремятся лишить КНДР суверенитета, достоинства и жизненных прав", - подчеркивает издание.

Соединенные Штаты, отмечает газета, "недавно безнаказанно нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе". В этой связи "Минчжу Чосон" призывает администрацию Трампа "не забывать о том, что КНДР - это не Сирия, и не строить неразумных планов".

Газета предупреждает, что Вашингтон "не сможет обеспечить безопасность американских баз в Южной Корее, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на континентальной части США, когда бойцы непобедимой революционной народной армии КНДР откроют огонь".

15 апреля на центральной площади Пхеньяна состоялся масштабный парад по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена - деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Согласно утверждению ряда военных экспертов, среди новинок была баллистическая ракета морского базирования, предназначенная для подводных лодок. По центральной площади Пхеньяна прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты.

Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню рождения Ким Ир Сена, демонстрировался очередной видеоролик с имитацией нанесения ракетного удара по территории Соединенных Штатов.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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