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Туск считает свой вызов в прокуратуру Польши политически мотивированным

Международная панорама
19 апреля, 10:30 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Председатель Евросовета и экс-премьер Польши вызван для дачи показаний по делу о сотрудничестве представителей польских спецслужб с коллегами из РФ без согласования с властями страны
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ВАРШАВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Председатель Евросовета и бывший премьер Польши Дональд Туск видит политический подтекст в своем вызове в польскую прокуратуру для дачи показаний прокурору, расследующему дело о сотрудничестве представителей польских спецслужб с коллегами из России без согласования с властями страны. Об этом он заявил журналистам в приморском Сопоте, где ранним утром он сел в поезд, чтобы доехать до Варшавы и явиться на допрос.

"Сложно отказаться от впечатления, что у этого дела есть однозначный политический контекст", - сказал Туск, подчеркнув, что у него нет "никаких претензий к работе спецслужб". "Я оказался бы в одиночестве, если бы сказал, что прокуратура действует нейтрально, без политического подтекста. Это элемент политической травли", - отметил политик, который, несмотря на занимаемый им высокий пост в Брюсселе, считается в Польше главным противником лидера правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Как отмечают наблюдатели, в Туске он видит конкурента на предстоящих в республике в 2019 году выборах.

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На вокзале в Варшаве тем временем собираются сторонники и противники Туска, которые намерены его встречать. Визит политика в прокуратуру запланирован на 12:00 по местному времени (13:00 мск).

Предметом расследования, по которому Туск проходит как свидетель, является "превышение полномочий сотрудниками службы военной контрразведки (СВК) посредством сотрудничества со спецслужбами иностранного государства без требующегося на то согласия премьер-министра страны". В случае доказательства вины им грозит до 3 лет тюремного заключения.

В декабре 2016 года польские СМИ сообщили о том, что прокуратура выдвинула соответствующие обвинения против двух бывших руководителей упомянутого ведомства. Обвинения касаются событий периода 2010-2013 годах, когда Туск занимал пост премьер-министра Польши. По одной из версий польских СМИ, речь идет о соглашении, якобы заключенном между СВК и ФСБ в рамках операции по выводу польского военного контингента из Афганистана через территорию РФ. Тем не менее официально никаких данных по поводу возможного сотрудничества спецслужб пока обнародовано не было.

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