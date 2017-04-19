Финская полиция безопасности может получить возможность разведки за пределами страны

ХЕЛЬСИНКИ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская полиция безопасности (Supo) может вскоре получить право проводить разведывательную деятельность за пределами Финляндии. Об этом сообщило сегодня МВД республики.

Сегодня три рабочие группы из МВД, Минобороны и Минюста страны передали главам этих министерств свои предложения по закону о гражданской и военной разведке. "Одним из новых полномочий, которые предлагается предоставить Supo, является слежка за движением данных. Это означает возможность добывать и изучать информацию за пределами границ Финляндии", - пояснили в МВД. После того, как документы рассмотрит правительство, их планируется передать на обсуждение в парламент в его осеннюю сессию.

Предполагается, что Supo будет меньше заниматься расследованием преступлений и больше времени уделять вопросам, которые необязательно связаны с преступными действиями. Ведомство рассчитывает информировать власти о потенциальных угрозах, которые могут подорвать безопасность Финляндии.

В соответствии с предложенными инициативами, для получения доступа к заграничной информации Supo всегда будет необходимо решение суда. Как поясняет телекомпания Yle, на практике это будет означать возможность чтения электронной почты, текстовых сообщений и данных из других подобных источников. При этом речь не будет идти о массовом мониторинге, получение доступа к личной информации будет возможно только на основании определенных критериев и в случаях угрозы национальной безопасности Финляндии.

В феврале стало известно, что Supo произвела изменения в своей организационной структуре и готовится в будущем взять на себя функции разведывательной службы. В начале года в ведомстве появился новый отдел, который занимается сбором информации. Ранее эта деятельность была рассредоточена по разным подразделениям Supo.

В целом на проект по повышению эффективности деятельности Supo в этом году из финского бюджета выделено свыше €27 млн. Бюджет самого ведомства также увеличен почти на €1 млн, в основном для того чтобы иметь возможность нанять новых сотрудников.