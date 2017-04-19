Финская полиция безопасности может получить возможность разведки за пределами страны

РЖД завершили реконструкцию желдороги в Сербии в составе 10-го трансъевропейского коридораЭкономика и бизнес 19 апреля, 11:25
РЖД ожидают рост погрузки в апреле на 3,8%, в мае - на 3%Транспорт 19 апреля, 11:13
Есть чисто: как развивается рынок экопродуктовЭкономика и бизнес 19 апреля, 11:13
Кривошапка и еще четыре легкоатлета РФ признали вину в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 11:03
ПГК в марте увеличила перевозки нефтяных грузов на Западно-Сибирской желдороге на 11%Транспорт 19 апреля, 11:00
Экс-начальник УМВД Курганской области получил три года лишения свободы условноНовости Урала 19 апреля, 10:56
Космическому кораблю "Союз" впервые в истории присвоили имя - "Арго"Космос 19 апреля, 10:54
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%Сибирь 19 апреля, 10:47
Банк "Югра" поддержит финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских командНовости партнеров 19 апреля, 10:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская полиция безопасности (Supo) может вскоре получить право проводить разведывательную деятельность за пределами Финляндии. Об этом сообщило сегодня МВД республики.
Сегодня три рабочие группы из МВД, Минобороны и Минюста страны передали главам этих министерств свои предложения по закону о гражданской и военной разведке. "Одним из новых полномочий, которые предлагается предоставить Supo, является слежка за движением данных. Это означает возможность добывать и изучать информацию за пределами границ Финляндии", - пояснили в МВД. После того, как документы рассмотрит правительство, их планируется передать на обсуждение в парламент в его осеннюю сессию.
Предполагается, что Supo будет меньше заниматься расследованием преступлений и больше времени уделять вопросам, которые необязательно связаны с преступными действиями. Ведомство рассчитывает информировать власти о потенциальных угрозах, которые могут подорвать безопасность Финляндии.
В соответствии с предложенными инициативами, для получения доступа к заграничной информации Supo всегда будет необходимо решение суда. Как поясняет телекомпания Yle, на практике это будет означать возможность чтения электронной почты, текстовых сообщений и данных из других подобных источников. При этом речь не будет идти о массовом мониторинге, получение доступа к личной информации будет возможно только на основании определенных критериев и в случаях угрозы национальной безопасности Финляндии.
В феврале стало известно, что Supo произвела изменения в своей организационной структуре и готовится в будущем взять на себя функции разведывательной службы. В начале года в ведомстве появился новый отдел, который занимается сбором информации. Ранее эта деятельность была рассредоточена по разным подразделениям Supo.
В целом на проект по повышению эффективности деятельности Supo в этом году из финского бюджета выделено свыше €27 млн. Бюджет самого ведомства также увеличен почти на €1 млн, в основном для того чтобы иметь возможность нанять новых сотрудников.