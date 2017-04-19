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Мэй отказалась от участия в предвыборных теледебатах

Международная панорама
19 апреля, 11:25 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Премьер-министр Великобритании сообщила, что она ограничится встречами с электоратом
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ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от участия в телевизионных дебатах, предшествующих досрочным парламентским выборам. Как сообщила глава кабмина в эфире вещательной корпорации "Би-Би-Си", она ограничится встречами с электоратом.

"Мы не будем проводить телевизионных дебатов. Я верю в (избирательные) кампании, в ходе которых политики выходят и встречаются с избирателями", - сказала она.

Премьер также заявила, что проведение досрочных выборов должно помешать оппозиционным партиям сорвать процесс выхода королевства из Евросоюза (Brexit). По ее словам, "когда дело дошло до применения статьи 50 (Лиссабонского договора), то стало ясно", что ряд оппозиционных партий в Вестминстере попытались, по ее мнению, "сорвать процесс Brexit".

"Народ объединен вокруг этой цели. Общественность хочет, чтобы мы осуществили выход из Евросоюза и построили в будущем более сильную Великобританию", - подчеркнула Мэй.

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О том что лидер правящей Консервативной партии Великобритании откажется от участия в дебатах, 18 апреля сообщило агентство Press Association со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, в свою очередь, заявил, что премьер-министру "не следует уклоняться от теледебатов лицом к лицу", а лидер другой политической силы - партии "Либеральные демократы" - Тим Фаррон призвал телевещателей, которые будут транслировать дебаты, каждый раз ставить пустой стул на то место, где должна была бы сидеть глава тори.

Мэй 18 апреля объявила о решении провести в стране 8 июня досрочные парламентские выборы. Причиной такого шага она назвала предстоящие переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным.

Для того, чтобы решение о новом народном волеизъявлении вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети депутатов Палаты общин. Голосование парламентариев должно состояться 19 апреля. Как ожидается, британский премьер получит необходимую ей поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.

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