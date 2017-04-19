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ФРГ сомневается в способности России, Ирана и Турции решить сирийский кризис без Запада

Международная панорама
19 апреля, 14:03 UTC+3 БЕРЛИН Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков
Представитель МИД Германии назвал переговоры в Астане без привлечения Европы и США "поводом для тревоги"
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БЕРЛИН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Германия убеждена, что Россия, Иран и Турция не смогут урегулировать ситуацию в Сирии на основе начатого в столице Казахстана процесса, если к нему не будут привлечены западные страны. Соответствующую позицию выразил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер.

Он также добавил, что "партнерство Турции с Россией и Ираном в Сирии, переговоры в Астане и то, что это произошло без привлечения Европы и США, является поводом для тревоги".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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Иран Сирия Турция Россия
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