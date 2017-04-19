ФРГ сомневается в способности России, Ирана и Турции решить сирийский кризис без Запада

БЕРЛИН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Германия убеждена, что Россия, Иран и Турция не смогут урегулировать ситуацию в Сирии на основе начатого в столице Казахстана процесса, если к нему не будут привлечены западные страны. Соответствующую позицию выразил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер.

Он также добавил, что "партнерство Турции с Россией и Ираном в Сирии, переговоры в Астане и то, что это произошло без привлечения Европы и США, является поводом для тревоги".