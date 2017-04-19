Сенат Польши начал работу над новым законопроектом о сносе памятников Красной армии

ВАРШАВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Верхняя палата парламента Польши (Сенат) начала работать над очередным проектом поправок к закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Сегодня этот законопроект был рассмотрен комиссиями Сената по культуре и СМИ, органам местного самоуправления и администрации.

После внесения в текст ряда поправок и исправлений стилистического характера большинство сенаторов проголосовали за вынесение этого документа на рассмотрение всей палаты. Несколько человек отказались принимать участие в голосовании.

Память о тоталитаризме стереть

В проекте закона утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства и пр., а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали 469 таких объектов.

Как считают авторы законопроекта, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитарных режимов продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество". "Поэтому необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов", - отмечается в пояснительной записке к проекту поправок.

Определиться в понятиях

Это уже вторая попытка Сената ввести подобные поправки к принятому ранее закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. В феврале сенатский законопроект уже был передан на рассмотрение Сейма (нижней палаты), но вскоре был отозван из-за того, что содержал определение понятия "другой тоталитарный строй", которое не понравилось Литве и Украине, они на официальном уровне выступили против подобных формулировок. Дело в том, что в эту категорию польские парламентарии включили "фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, российский и немецкий милитаризм", что оскорбило Литву и Украину. В новом проекте поправок таких определений нет.

В прошлом году после оглашения инициативы о демонтаже в Польше памятников Красной армии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции. "Война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами, - сказала она. - Мы выражаем надежду, что польские власти не пойдут на поводу у экстремистски настроенных политиков и не будут реализовывать меры, которые действительно граничат с варварством".