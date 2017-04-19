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Сирийские войска вернули под контроль высоты в 25 км от Пальмиры

Международная панорама
19 апреля, 15:41 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Военнослужащие Сирии уничтожили значительное число террористов и вывели из строя их военную технику, сообщил представитель военного командования
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БЕЙРУТ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев выбили сегодня террористов со стратегических высот в горной местности Джебель-эль-Каттар в 25 км к северо-востоку от Пальмиры. Об этом сообщил агентству SANA представитель сирийского военного командования.

"Войска провели серию успешных операций в этом районе против остатков банд экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и вернули под контроль захваченные высоты на подступах к Пальмире", - отметил офицер. По его словам, сирийские военнослужащие уничтожили значительное число террористов и вывели из строя их военную технику.

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Согласно информации SANA, во вторник правительственные силы освободили плотину Абу-Килла в окрестностях Пальмиры, отбросив противника от расположенной поблизости нефтеналивной станции. В ходе боя были ликвидированы десятки радикалов.

Попытка прорыва банд ИГ была отражена войсками в районе оазиса Эль-Карьятейн на полпути между Пальмирой и Дамаском. На прошлой неделе бойцы регулярной армии заняли там выгодные позиции на высотах Эль-Абтар, что позволяет им теперь вести огонь по террористам, перемещающимся между Сирийской пустыней и регионом Восточный Калямун на шоссе Хомс - Дамаск.

В провинции Хама сегодня было отбито нападение боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на рабочий поселок Зара рядом с крупной ТЭЦ, обслуживающей центральные районы Сирии. Очевидно, что радикалы планировали пробраться к электростанции и захватить ее, однако эта вылазка не имела успеха и была отбита военнослужащими, охраняющими экономически важный объект.

В Кабуне на восточной окраине Дамаска в ходе проведенной сирийскими войсками операции удалось вырвать из рук боевиков группу заложников. По информации газеты Al Watan, освобождены 34 человека.

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