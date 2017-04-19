WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский телеканал Fox News готовит почву для увольнения популярного ведущего Билла О'Рейли, которого несколько женщин обвиняют в домогательствах. Отступные пострадавшим в размере $13 млн пришлось выплачивать конгломерату 21st Century Fox, в состав которого входит данный телеканал. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Дальнейшая судьба О'Рейли будет решена на этой неделе, информировали источники издания. Совет директоров 21st Century Fox в предстоящий четверг проведет собрание, к началу которого поставлена задача подготовить условия расторжения трудового контракта с ведущим, уточнили источники. По их сведениям, сексуальный скандал спровоцировал мощный отток рекламодателей, которые отказались спонсировать авторскую передачу О'Рейли и тем самым причинили дополнительные убытки 21st Century Fox. Среди таких компаний значатся, в частности, автогиганты Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, фармацевтическая корпорация Sanofi , страховая Allstate и ряд других.

Сам ведущий отрицает вину и объясняет согласие выплатить отступные женщинам стремлением "покончить с конфликтной ситуацией ради его детей".

Скандал разразился после того, как газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что О'Рейли выплатил $13 млн пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах и непристойном поведении. Пострадавшие, которые работали вместе с ведущим на Fox News или же участвовали в его программе, утверждали, что он предлагал им вступить с ним в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Как утверждала газета, часть суммы выплатил лично О'Рейли, а часть - телеканал.

Сам ведущий эту информацию отверг. В телекомпании же заявили, что там "серьезно относятся к случаям непристойного поведения на работе", однако встали на сторону О'Рейли. По сведению СМИ, канал недавно продлил с ним контракт.

О'Рейли, являющийся одним из самых известных ведущих и аналитиков на Fox News, известен своими резкими и провокационными высказываниями. В частности, во время интервью с президентом США Дональдом Трампом в феврале этого года, задавая один из вопросов о сотрудничестве США и РФ, он назвал главу российского государства Владимира Путина "убийцей". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле считают подобные слова недопустимыми и оскорбительными и предпочли бы получить извинения. О'Рейли затем в своей передаче с сарказмом заметил, что, возможно, будет готов извиниться, но не ранее 2023 года.