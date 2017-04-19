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Мэй призвала депутатов поддержать проведение досрочных выборов

Международная панорама
19 апреля, 16:27 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
По словам премьер-министра Великобритании, среди парламентариев должно "быть единство, а не разделение"
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ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала депутатов поддержать проведение досрочных всеобщих парламентских выборов. Об этом она заявила в Вестминстере в ходе сессии ответов на вопросы депутатов.

"Я считаю, что в это очень важное для страны время здесь, в Вестминстере, должно быть единство, а не разделение. Вот почему будет правильным и ответственным для всех нас проголосовать за проведение всеобщих выборов", - сказала лидер правящей Консервативной партии Соединенного Королевства.

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Британские депутаты начали обсуждение предложения Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня. Дебаты проходят в Палате общин, нижней палате парламента страны, и должны завершиться 19 апреля голосованием. Для того, чтобы решение вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети парламентариев. Как ожидается, британский премьер получит необходимую ей поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.

Мэй 18 апреля объявила о решении провести в стране досрочные выборы. Она пояснила, что причина такого шага - предстоящие переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным.

Согласно опубликованному опросу общественного мнения, подготовленному социологической компанией YouGov по запросу газеты The Times, Консервативная партия одержит убедительную победу на досрочных выборах. Как показало исследование, тори могут завоевать 382 места из 650, увеличив количество мандатов на 52. Лейбористская партия, напротив, сильно ухудшит свои позиции, гарантировав всего 179 депутатских мандатов из нынешних 229.

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