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ФРГ подтверждает встречу Лаврова и Габриэля в Краснодаре в конце июня

Международная панорама
19 апреля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Встреча произойдет в рамках XIV Конференции городов-партнеров России и Германии
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Посольство Германии в России подтверждает встречу министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Зигмара Габриэля в Краснодаре на конференции городов-партнеров 28-30 июня. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

"С 28 по 30 июня 2017 в Краснодаре при участии министров иностранных дел Германии и России состоится XIV Конференция городов-партнеров России и Германии, - отметили в диппредставительстве. - Цель проекта - поддержка партнерских связей и развитие многосторонних контактов между городами России и Германии".

Предшественник Габриэля на посту министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер регулярно посещал российские регионы. В мае 2015 года он побывал в Волгограде, а в августе 2016 года - в Екатеринбурге.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович
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