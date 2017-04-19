Суд Дании оставил в силе решение об экстрадиции дочери подруги экс-президента Южной Кореи

ОСЛО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Суд Ольборга (административный центр Северной Ютландии - прим. ТАСС) оставил в силе решение датской прокуратуры экстрадировать в Республику Корея (РК) Чон Ю Ра - дочь Чхве Сун Силь, являющейся главным фигурантом коррупционного скандала в окружении южнокорейского экс-президента Пак Кын Хе. Об этом сообщило датское информагентство Ritzaus Bureau.

"Все условия, необходимые для осуществления процедуры экстрадиции, соблюдены", - заявил в ходе заседания судья Оле Хёюэр.

20-летня Чон Ю Ра была задержана в датском Ольборге 1 января на основании международного ордера, выданного Интерполом по запросу южнокорейских властей. 17 марта прокуратура королевства объявила о готовности экстрадировать девушку, однако она обжаловала данное решение в суде. На родине девушку подозревают в том, что она поступила в университет в обход установленных правил и могла помогать матери в осуществлении мошеннических схем. Сама Чон Ю Ра все обвинения отрицает. После того, как суд Ольборга вынес свое решение, у Чон Ю Ра остается возможность обратиться в одну их вышестоящих судебных инстанций Дании.

Чхве Сун Силь - основной фигурант коррупционного скандала, разгоревшегося в РК. Следствие установило, что Чхве Сун Силь, являясь близкой подругой экс-президента Пак Кын Хе, не занимая никаких государственных постов, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников. И эта группа участвовала в принятии всех важных решений последних лет, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР. Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн).

Чхве Сун Cиль была задержана прокуратурой по обвинению в мошенничестве 31 октября 2016 года, а 3 ноября окружной суд Сеула выдал ордер на ее арест.

В декабре 2016 года парламент РК объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.