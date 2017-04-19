Украина готова экстренно запустить ТЭС в связи с резким похолоданием

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины готово экстренно запустить остановленные ранее из-за отсутствия угля Трипольскую и Змиевскую тепловые электростанции (ТЭС) в связи с резким понижением температуры. Об этом сообщили в среду в министерстве энергетики и угольной промышленности страны.

"Трипольская ТЭС продолжает работать, но в режиме "горячего ожидания". Режим характеризуется полной готовностью включиться в энергосистему по команде диспетчера рынка. Коллектив предприятия находится на рабочих местах, выполняет производственные задания, получает заработную плату. В таком же режиме находится и Змиевская ТЭС", - приводит слова представителя ведомства агентство УНН. Там добавили, что запасов угля на станциях хватит еще на 1-1,5 месяца работы.

Неблагоприятные погодные условия нынешней весной наблюдаются по всей территории Украины. В частности, в страну пришли нехарактерные для середины апреля холода, вплоть до заморозков. Согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), ухудшение погоды ожидается в южных, восточных и большинстве центральных областей вплоть до 22 апреля. Дождь с мокрым снегом и сильные порывы ветра уже привели к отключению от электроснабжения 152 населенных пунктов в различных областях Украины. В частности, без света остались 73 населенных пункта в Днепропетровской области, 38 пунктов - в Харьковской, 35 пунктов - в Полтавской, четыре - в Херсонской и по одному в Кировоградской и Запорожской.

Из-за аномальных погодных условий в ряде регионов было принято решение отправить школьников на вынужденные каникулы, отменяются авиарейсы, а также вводятся ограничения на передвижение транспорта. Кроме того, как сообщил ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, из-за непогоды и нарушения правил дорожного движения в дорожно-транспортных происшествиях уже погибли семь человек.

Нехватка угля

Дефицит угля антрацитовой группы и блокада Донбасса стали причинной отключения электростанций на Украине. Так, в течение месяца работу прекратили пять ТЭС - Славянская, Змиевская, Трипольская, Приднепровская и Криворожская. На 18 апреля на Украине, по данным Минэнерго, на угле антрацитовой группы продолжает работать только Луганская электростанция, которая является источником электричества для северной части Луганской области. Ожидаемый срок выработки угля со складов этой ТЭС - чуть более 40 суток.

Период вынужденного простоя ТЭС и завершение отопительного сезона энергетики планируют использовать для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, требуя от властей остановить любую торговлю с регионом. Эти действия привели к жесткому дефициту топлива в стране. В середине марта Совет национальной безопасности и обороны по инициативе президента Петра Порошенко фактически выполнил требование радикалов и своим указом перекрыл транспортное сообщение с Донбассом. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киев рассматривает возможность закупки антрацитового угля, необходимого для работы ТЭС, в ЮАР, США или Австралии, что, по мнению экспертов, обойдется значительно дороже поставок угля из Донбасса.