Британские депутаты проголосовали за проведение досрочных парламентских выборов 8 июня

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британские депутаты поддержали в среду предложение премьер-министра Терезы Мэй назначить досрочные парламентские выборы на 8 июня. За роспуск законодательного органа и проведение нового волеизъявления высказались 522 народных избранника, против - 13.

Результаты этого голосования оказались довольно предсказуемыми, учитывая, что основные партии, представленные в парламенте, поддержали предложение Мэй, с которым она выступила во вторник.

Причиной такого шага премьер, являющаяся лидером правящей Консервативной партии, назвала предстоящие переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным. "Я считаю, что в это очень важное для страны время здесь, в Вестминстере (дворец на берегу Темзы, где располагается парламент - прим. ТАСС), должно быть единство, а не разделение. Вот почему будет правильным и ответственным для всех нас проголосовать за проведение всеобщих выборов", - призвала она депутатов.

Таким образом парламент будет распущен в ночь на 3 мая, после чего начнется избирательная кампания, которая продлится чуть более месяца, и затем пройдут выборы. В нижнюю Палату общин будут заново избраны 650 депутатов, а партия, располагающая большинством мандатов, получит право сформировать правительство. При нынешней расстановке сил власть останется у Консервативной партии Мэй, которая должна лишь укрепить свои позиции.

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией YouGov ("Ю-гав") по запросу газеты "Таймс", консерваторы одержат на досрочных выборах убедительную победу. Как показало исследование, тори могут занять 382 кресла из 650, увеличив количество мандатов на 52. Позиции же Лейбористской партии, напротив, значительно ослабнут: она в состоянии получить всего 179 мест из нынешних 229.

Партия "Либеральные демократы", согласно опросу, проведет в законодательный орган трех новых депутатов, увеличив их число до 10, а Шотландская национальная партия завоюет два дополнительных мандата, оставшись третьей по значимости в парламенте политической силой с 56 местами. Еще 23 депутата будут представлять другие партии.