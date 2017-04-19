Полиция Египта уничтожила преступника, участвовавшего в перестрелке у монастыря на Синае

КАИР, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египетская полиция ликвидировала преступника, участвовавшего в перестрелке с силами безопасности близ христианского монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове. Об этом, как сообщает электронная версия газеты Al Watan, в среду заявил глава управления безопасности провинции Южный Синай генерал Ахмед Таиль.

"Отряд полиции уничтожил подозреваемого в вооруженном нападении минувшей ночью на полицейский блок-пост у христианского монастыря", - сообщил он. По его словам, преступник был обнаружен в ходе облавы в окрестностях монастыря, он скрывался в горном массиве в районе Аль- Асбаийя. "Полицейские намеревались арестовать его, однако заметили на нем пояс со взрывчаткой и гранату", - добавил Таиль. Преступник был ликвидирован, в настоящее время его личность устанавливается.

В ночь на 19 апреля группа неизвестных открыла огонь по полицейскому пропускному пункту со стороны горного массива, прилегающего к монастырю Святой Екатерины, расположенному в центре Синайского полуострова. Между вооруженными лицами и полицейскими завязалась короткая перестрелка, преступникам удалось скрыться. По данным МВД Египта, в результате вооруженного инцидента один полицейский погиб, трое получили ранения. Все пострадавшие доставлены в госпиталь.

Ответственность за нападение на полицейский контрольный пункт у монастыря на Синае взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

9 апреля в двух египетских городах, Танта и Александрия, были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек, более ста получили ранения. Ответственность за эти атаки также взяла на себя ИГ. С 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха ас- Сиси в стране было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.