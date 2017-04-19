Турецкая оппозиция решила не выходить из состава парламента

АНКАРА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции приняла решение продолжить работу в составе парламента. Об этом в среду сообщил журналистам зампред парламентской фракции НРП Левент Гек. "Из различных слоев общества нам поступили такие предложения, однако по итогам обсуждения этого вопроса на центрисполкоме принято решение, что такой вариант не будет приемлемым", - цитирует Гека телеканала Habertürk.

Ранее пресс-секретарь НРП Селин Сайек Боке сообщила о такой возможности, заявив, что партия готова, "в том числе, проработать вопрос о выходе из состава парламента".

"Мы не признаем результаты данного референдума. И в этом плане не сомневайтесь, мы используем все свои демократические права (для аннулирования итогов голосования - прим. корр. ТАСС). Референдум должен быть повторен", - сказала она, уточнив, что под "всеми правами" подразумевается и вариант прекращения работы в парламенте.

Выход из состава парламента является одной из крайней мер в политической традиции Турции и последним политическим оружием оппозиции против действующих властей. Смысл такого хода заключается в том, что партия прекращает любую законодательную работу и идет в народ, начиная широкое оппозиционное движение. Фактически это может являться мирной политической попыткой восстания.

Ранее НРП передала в Высший совет по выборам (Центризбирком) требование аннулировать итоги голосования в связи с уверенностью в том, что власти незаконно приняли к подсчету не имеющие всех необходимых печатей бюллетени.

По предварительным итогам голосования 51,4% турок поддержали поправки в Конституцию, вводящие президентскую форму правления.