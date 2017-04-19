Порошенко назвал многообещающим решение Международного суда ООН по спору с РФ

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КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назвал многообещающими вынесенные в среду Международным судом ООН промежуточные решения по спору с Россией. Об этом он сообщил в Лондоне в комментарии журналистам, который транслировал украинский "112 канал".
"Я думаю, что сегодняшнее решение в Гааге многообещающее. В отношении обоих судебных исков судом была признана юрисдикция, и мы уверены в том, что мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных двух исков", - заявил президент.
Ранее в среду глава украинской делегации в суде, заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль назвала "позитивным" решение суда ООН. По ее словам, в последующем украинская сторона намерена сфокусироваться на доказательной базе против РФ. В мае состоится очередная встреча сторон в суде, на которой будет выработан график рассмотрения дела по существу, уточнила Зеркаль.
Международный суд ООН в среду частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.
МИД РФ ранее заявил, что Россия "всегда решительно осуждала любые проявления терроризма и активно борется с ним". По мнению МИД РФ, "Украина не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию". В ведомстве также отметили, что, пытаясь разобраться в сути претензий украинской стороны, РФ столкнулась "со стойким нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной".
В связи с этим в МИД РФ сделали вывод, что "основной - если не единственной - целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд". Киев не заинтересован в реальной защите людей или соблюдении договоров, а преследует лишь сиюминутные политические интересы, считают в российском ведомстве.