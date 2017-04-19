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Боевики "Джебхат ан-Нусры" выведены из четырех населенных пунктов под Дамаском

Международная панорама
19 апреля, 19:25 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Муниципальные службы в ближайшие дни приступят к восстановлению разрушенной инфраструктуры в этих населенных пунктах, чтобы жители могли вернуться в свои дома
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БЕЙРУТ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Четыре горных курорта в радиусе 40-60 км от Дамаска были полностью освобождены в среду от присутствия вооруженных группировок. Как сообщила телестанция Al-Manar, боевики экстремистской "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других радикальных бандформирований выведены из Забадани, Сергаи, Букейна и Блудана. Пять дней назад они покинули город Мадая, расположенный в 26 км к западу от Дамаска.

Губернатор столичной провинции Аля Ибрагим заявил, что муниципальные службы в ближайшие дни приступят к восстановлению разрушенной инфраструктуры в этих населенных пунктах, чтобы их жители могли вернуться в свои дома. По его словам, часть боевиков предпочла воспользоваться правительственной амнистией и согласилась пройти проверку в правоохранительных органах.

Операция по выводу 3,8 тыс. членов бандформирований была проведена в рамках соглашения о локальном примирении, которое предусматривает также параллельную эвакуацию свыше 16 тыс. жителей из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб. На первом этапе половина из них уже была перемещена в Алеппо. Однако в субботу террористы попытались помешать выполнению этого соглашения и устроили взрыв на автобусной стоянке в предместье Джибрин (Алеппо). Жертвами теракта стали 126 перемещенных лиц, в основном женщины и дети, свыше 200 получили ранения.

На втором этапе эвакуации Эль-Фуа и Кефраю покинут оставшиеся 8,2 тыс. человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии. Параллельно начнется вывод боевиков "Джебхат ан-Нусры" из южных пригородов Дамаска - Хаджр-эль- Асад и Бейт-Сахем, а также палестинского лагеря Ярмук.

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