Порошенко: Великобритания предложила Украине помощь с реформами

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КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила Киеву участие своей страны в проведении реформ на Украине. Об этом заявил в среду президент Украины Петр Порошенко после встречи с главой британского правительства.
"Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания участвовала в целом ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства о службе финансового расследования", - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.
На встрече стороны обсудили также сотрудничество по внедрению судебной реформы, с учетом предложений британских советников и "опыта и авторитета британской судебной системы", отметили в пресс-службе.
В ходе общения также поднимался вопрос о либерализации визового режима, сообщил Порошенко.
Президент Украины 18-19 апреля находится с официальным визитом в Великобритании, где уже провел ряд встреч с членами британского правительства и парламента.