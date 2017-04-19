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Генсек ООН назначил россиянина одним из своих помощников

Международная панорама
19 апреля, 19:47 дата обновления: 19 апреля, 20:29 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Александр Зуев сменит на посту помощника генсека ООН по вопросам правопорядка и органов законности Дмитрия Титова, занимавшего эту должность 10 лет
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ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Александра Зуева своим помощником по вопросам правопорядка и органов законности в Департаменте операций по поддержанию мира. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Господин Зуев сменит россиянина Дмитрия Титова, которому генеральный секретарь благодарен за его самоотверженную работу в миротворческом департаменте ООН с 1991 года и за то, что он возглавлял управление по вопросам правопорядка и органов законности с 2007 года", - сказал Дюжаррик.

По словам представителя генсека ООН, Зуев, являющийся выпускником МГИМО, работает в структуре всемирной организации с 1990 года. В разные годы он занимал посты в Программе развития ООН (ПРООН), Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), занимался вопросами борьбы с экстремизмом и руководил представительствами этих агентств в Казахстане и Таджикистане.

Дюжаррик также сообщил, что Генеральная Ассамблея ООН в среду утвердила назначение немца Акима Стайнера новым администратором ПРООН. Он сменит новозеландку Хелен Кларк, возглавлявшую эту структуру с 2009 года.

С момента вступления в должность генсека 1 января Гутерриш провел ряд перестановок в руководстве всемирной организации. В начале апреля он назначил своим заместителем по миротворческим операциям очередного француза - Жан-Пьера Лакруа. В то же время он оставил ключевой политический пост в своей канцелярии за американцем Джеффри Фелтманом.

На данный момент остается неясным, кто получит пост заместителя генсека по гуманитарным вопросам, который сейчас занимает британец Стивен О'Брайен. Кроме того, ожидается, что Гутерриш создаст новую должность - заместителя по вопросам борьбы с терроризмом. По информации от дипломатов, ее может занять представитель РФ. На сегодняшний день наиболее высокопоставленным россиянином в системе ООН является Юрий Федотов, который с 2010 года занимает должность исполнительного директора Управления по наркотикам и преступности в ранге заместителя генерального секретаря.

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