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Лидер Косова: республика объединится с Албанией, если Приштине откажут во вступлении в ЕС

Международная панорама
19 апреля, 20:09 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Все албанцы Балканского региона будут жить в одной стране для того, чтобы продолжить интеграцию в европейскую семью, заявил Хашим Тачи
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БЕЛГРАД, 19 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Все албанцы Балканского региона будут жить в одной стране, если непризнанному Косову откажут во вступлении в Евросоюз. Об этом заявил в среду лидер непризнанного Косова Хашим Тачи.

"Если Европа закроет двери перед Косовым, то все албанцы региона будут жить в одной-единственной стране с тем, чтобы продолжить интеграцию в европейскую семью", - приводит слова Тачи радио "Свободная Европа". Лидер самопровозглашенной республики подчеркнул, что "у Европы сегодня нет видения в отношении Косова и Западных Балкан, нет главенствующей роли в вопросе расширения".

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косовым в случае, если страна не будет принята в состав Европейского союза. "В случае, если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит бледнеть, нельзя исключать объединения страны с Косовым", - заявил Рама. По оценке председателя албанского правительства, единственно возможным способом сохранения мира и сотрудничества на Балканах является ясная европейская перспектива, а отказ от дальнейшего расширения ЕС может привести к дестабилизации всей Европы.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич, комментируя данное заявление, отметил, что создание "Великой Албании" - общая идеологическая платформа для всех албанцев, которая угрожает Балканскому региону и всей Европе.

"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, помимо Косово, а также на половину Черногории.

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Персоны
Рама, Эди Дачич, Ивица
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