Лидер Косова: республика объединится с Албанией, если Приштине откажут во вступлении в ЕС

Экспедиция МКС-51/52. ДосьеБиографии и справки 19 апреля, 20:10
Главный тренер сборной России по хоккею Знарок присоединится к команде после 22 апреляСпорт 19 апреля, 19:37
Путин отметил вклад "Золотой маски" в укреплении единого культурного пространства РФКультура 19 апреля, 19:31
"Лион" и "Бешикташ" условно отстранены от участия в еврокубках на два годаСпорт 19 апреля, 19:26
WADA: назначение Исинбаевой главой набсовета РУСАДА не соответствует дорожной картеСпорт 19 апреля, 19:22
Хоккеист Проворов вошел в состав олимпийской сборной России на матчи против швейцарцевСпорт 19 апреля, 19:15
Футболист "Спартака" Маурисио может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"Спорт 19 апреля, 19:14
ГД в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за создание "групп смерти"Общество 19 апреля, 19:13
Электрическое будущее: на мотор-шоу в Шанхае представили 159 авто с "нулевым выхлопом"Экономика и бизнес 19 апреля, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 19 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Все албанцы Балканского региона будут жить в одной стране, если непризнанному Косову откажут во вступлении в Евросоюз. Об этом заявил в среду лидер непризнанного Косова Хашим Тачи.
"Если Европа закроет двери перед Косовым, то все албанцы региона будут жить в одной-единственной стране с тем, чтобы продолжить интеграцию в европейскую семью", - приводит слова Тачи радио "Свободная Европа". Лидер самопровозглашенной республики подчеркнул, что "у Европы сегодня нет видения в отношении Косова и Западных Балкан, нет главенствующей роли в вопросе расширения".
Ранее премьер-министр Албании Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косовым в случае, если страна не будет принята в состав Европейского союза. "В случае, если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит бледнеть, нельзя исключать объединения страны с Косовым", - заявил Рама. По оценке председателя албанского правительства, единственно возможным способом сохранения мира и сотрудничества на Балканах является ясная европейская перспектива, а отказ от дальнейшего расширения ЕС может привести к дестабилизации всей Европы.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич, комментируя данное заявление, отметил, что создание "Великой Албании" - общая идеологическая платформа для всех албанцев, которая угрожает Балканскому региону и всей Европе.
"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, помимо Косово, а также на половину Черногории.