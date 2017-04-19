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В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него вещество

Международная панорама
19 апреля, 21:04 дата обновления: 19 апреля, 21:24 UTC+3
Миссия по установлению фактов готова к отправке в Хан-Шейхун, если это позволит ситуация в области безопасности, сообщил генсек организации
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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Ammar Abdullah

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него вещество. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Результаты анализов показали, что жертвы подверглись воздействию зарина или вещества, схожего с ним", - говорится в пресс-релизе. "Хотя дальнейшие детали лабораторных исследований еще впереди, полученные аналитические результаты неопровержимы", - заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

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Миссия по установлению фактов (МУФ) продолжает свою работу в связи с атакой и, как отметил Узюмджю, готова к отправке в Хан-Шейхун, если это позволит ситуация в области безопасности. Ожидается, что в течение двух недель МУФ представит первый доклад странам-участницам Конвенции по запрещению химического оружия.

Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, по мнению американских властей, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну. 

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