В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него вещество

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него вещество. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Результаты анализов показали, что жертвы подверглись воздействию зарина или вещества, схожего с ним", - говорится в пресс-релизе. "Хотя дальнейшие детали лабораторных исследований еще впереди, полученные аналитические результаты неопровержимы", - заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Миссия по установлению фактов (МУФ) продолжает свою работу в связи с атакой и, как отметил Узюмджю, готова к отправке в Хан-Шейхун, если это позволит ситуация в области безопасности. Ожидается, что в течение двух недель МУФ представит первый доклад странам-участницам Конвенции по запрещению химического оружия.

Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, по мнению американских властей, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.