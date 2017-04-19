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Лондон будет поддерживать санкции в отношении Москвы до выполнения "Минска-2"

Международная панорама
19 апреля, 20:52 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Британское правительство "продолжит сохранять готовность по оказанию поддержки" Украине, подчеркнула Тереза Мэй
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ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания продолжит поддерживать сохранение санкций в отношении России до выполнения минских соглашений. Об этом в среду заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы продолжим настаивать на сохранения санкций, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - приводит ее слова агентство Press Association.

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Кроме того, по словам Мэй, британское правительство "продолжит сохранять готовность по оказанию поддержки" Украине через "двухстороннее сотрудничество в сферах безопасности и обороны, а также иными способами".

Президент Украины 18-19 апреля находится с визитом в Соединенном Королевстве, где он также встретится с главой британского МИД Борисом Джонсоном.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности от 12 февраля 2015 года ("Минск-2"), которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным: украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.

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Мэй, Тереза
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