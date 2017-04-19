СБУ запретила въезд на Украину секретарю Союза журналистов РФ Ашоту Джазояну

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну въезд в страну на три года из-за "незаконного" посещения Крыма. Об этом в среду сообщил Независимый медиа-профсоюз Украины, ссылаясь на информацию спецслужбы.

"СБУ признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.