СБУ запретила въезд на Украину секретарю Союза журналистов РФ Ашоту Джазояну

Глава Сбербанка и модель Водянова провели тренировку перед марафоном "Бегущие сердца"Общество 19 апреля, 23:10
Хоккеист "Филадельфии" Жиру сыграет за сборную Канады на чемпионате мираСпорт 19 апреля, 23:06
Дональд и Иванка Трамп собираются звонить на МКСКосмос 19 апреля, 23:03
Поиски восьми членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утромПроисшествия 19 апреля, 22:39
Рябков: РФ готова обсуждать с администрацией Трампа тему политического хакерстваПолитика 19 апреля, 22:26
РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкойПолитика 19 апреля, 22:15
Космический корабль "Союз МС"Биографии и справки 19 апреля, 22:13
Руководство Чечни и "Роснефть" договорились об урегулировании недопониманийЭкономика и бизнес 19 апреля, 22:00
Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдойОбщество 19 апреля, 21:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну въезд в страну на три года из-за "незаконного" посещения Крыма. Об этом в среду сообщил Независимый медиа-профсоюз Украины, ссылаясь на информацию спецслужбы.
"СБУ признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.