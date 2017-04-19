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Госсекретарь США обвинил Иран в спонсировании терроризма в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане

Международная панорама
19 апреля, 23:43 дата обновления: 19 апреля, 23:59 UTC+3
Рекс Тиллерсон также заявил, что "несдерживаемый Иран может пойти по тому же пути, что и КНДР"
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил власти Ирана в спонсировании террористической деятельности в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в поддержке атак на Израиль.

"Иран является ведущим государством-спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжая поддерживать атаки против Израиля. Иран несет ответственность за обострение многочисленных конфликтов", - указал он в беседе с журналистами в Госдепартаменте. Тиллерсон подчеркнул, что "несдерживаемый Иран может пойти по тому же пути, что и КНДР".

При этом глава Госдепартамента отметил, что "иранские ВМС подрывают свободу судоходства в Персидском заливе", где "преследуют военные корабли США".

По мнению шефа американской дипломатии, Исламская Республика "экспортирует террор и насилие, дестабилизируя одновременно" несколько стран. Так, по его словам, Тегеран "оказывает поддержку некоторым иракским военизированным группировкам", а также "помогает режиму (президенту Сирии Башара) Асада, который совершает зверские преступления против своего собственного народа". Госсекретарь также считает, что Иран является "одним из лидеров" среди стран, нарушающих права человека.

Тиллерсон отметил, что Вашингтон "не собирается перекладывать ответственность" за действия нынешних иранских властей на тех, кто их сменит после выборов.

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Тиллерсон, Рекс
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