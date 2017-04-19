Во Франции осуждена супружеская пара, выдававшая себя за жертв терактов

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ПАРИЖ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Исправительный суд города Грас (юго-восток страны) осудил супругов из Франции за то, что они получили денежное пособие, выдав себя за жертв теракта в Ницце 14 июля 2016 года. Об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, мужчина получил пять лет тюрьмы, а его супруга приговорена к четырем года лишения свободы. Им также запрещено, по отбыванию срока, проживать в дальнейшем на территории департамента Приморские Альпы.
Прежде чем незаконно получить денежную компенсацию по ложному утверждению о том, что они стали жертвами теракта в Ницце, они уже проделали аналогичную преступную операцию после терактов в Париже. Аферисты были уличены в обмане и наказаны в декабре 2016 года штрафом в €30 тыс. каждый. Также мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы, а женщина к трем годам тюрьмы. Данное решение, однако, не вступило в силу в связи с поданной апелляцией, решение по которой будет объявлено в начале мая.
В период до первого суда они воспользовались тем, что в Ницце произошел новый теракт и вновь выдали себя за жертв террористов. В ближайшие же часы после того, как под колесами грузовика, которым управлял террорист, погибли 86 человек, супруги явились в главный госпиталь Ниццы и подали письменное заявление о том, что также пострадали в ходе этого теракта.