CNN: ВВС Сирии перебазируют самолеты в провинцию Латакия

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Самолеты сирийских ВВС будут перемещены на базы в провинцию Латакия, которые находятся в непосредственной близости от района, защищаемого российскими средствами ПВО. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Перебазирование сирийских самолетов, отмечалось в репортаже, призвано обеспечить им защиту от возможного повторного удара США. В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента страны Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

В репортаже CNN подчеркивалось, что Россия развернула в Сирии новейшие средства ПВО.

Защита российских объектов в Сирии

Как сообщил 7 апреля в беседе с журналистами официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российские зенитные ракетные комплексы гарантированно прикрывают объекты ВМФ России в Тартусе и ВКС на авиабазе Хмеймим, боевые расчеты дежурят круглосуточно.

В 2016 году на военно-морскую базу в Тартусе были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300 для прикрытия самой базы и кораблей ВМФ России у берегов Сирии. Кроме того, в конце ноября 2015 года в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400. Это произошло после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким истребителем F-16.

От низколетящих целей российские военные объекты прикрывают комплексы "Панцирь". Кроме того, в систему защиты российских объектов входят комплексы "Бастион", которые способны поражать как морские, так и наземные цели на дальности 350-450 км. Также с российской помощью были восстановлены сирийские комплексы С-200, которые, в частности, поддерживают систему защиты российских пунктов базирования на восточном направлении.