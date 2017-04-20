Обвиненный в домогательствах ведущий Fox News больше не будет работать на канале

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ведущий Fox News Билл О'Рейли, которого несколько женщин обвиняют в домогательствах, больше не будет работать на этом американском телеканале. Об этом сообщил конгломерат 21st Century Fox, в состав которого входит телеканал.

Как говорится в распространенном заявлении, "после тщательного и внимательного изучения обвинений" в отношении О'Рейли он сам и компания решили, что ведущий "не вернется на телеканал Fox News.

О'Рейли находится в отпуске, планировалось, что он вернется на работу в ближайший понедельник. Как отмечает New York Magazine, неизвестно, позволит ли Fox News ведущему появиться в эфире в последний раз, чтобы попрощаться со своими зрителями.

Скандал вокруг О'Рейли разразился после того, как газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ведущий выплатил $13 млн пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах и непристойном поведении. Пострадавшие, которые работали вместе с ведущим на Fox News или же участвовали в его программе, утверждали, что он предлагал им вступить с ним в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Как утверждала газета, часть суммы выплатил лично О'Рейли, а часть - телеканал.

Сам ведущий данную информацию отверг. В Fox News заявляли, что там "серьезно относятся к случаям непристойного поведения на работе", однако изначально встали на сторону О'Рейли.

67-летний О'Рейли, являющийся одним из самых известных ведущих и аналитиков на Fox News, известен своими резкими и провокационными высказываниями. В частности, во время интервью с американским президентом Дональдом Трампом в феврале этого года, задавая один из вопросов о сотрудничестве США и РФ, он назвал главу российского государства Владимира Путина "убийцей". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле считают подобные слова недопустимыми и оскорбительными и предпочли бы получить извинения. О'Рейли затем в своей передаче с сарказмом заметил, что, возможно, будет готов извиниться, но не ранее 2023 года.