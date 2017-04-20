Глава БДИПЧ ОБСЕ выразил обеспокоенность в связи с плотным графиком казней в США

ВАРШАВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк выразил обеспокоенность в связи с сжатым графиком исполнения смертных приговоров в текущем месяце в американском штате Арканзас. Об этом сообщило Бюро на своем официальном сайте.

Директор Бюро призвал власти США еще раз рассмотреть вопрос полной отмены смертной казни, "учитывая текущую дискуссию в международном сообществе о том, что эта практика равнозначна применению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания". "Я считаю, излишне поспешное планирование казней в Арканзасе в этом месяце с использованием сомнительного седативного препарата нарушением как права заключенных на надлежащее выполнение этой процедуры, так и права быть освобожденным от жестоких и необычных наказаний", - отметил Линк.

Глава штата Арканзас Аса Хатчинсон постановил привести в исполнение в апреле восемь смертных приговоров. Как информирует БДИПЧ, они должны быть совершены до истечения необходимого срока подачи успокоительного препарата. На данный момент пять из восьми казней остаются в графике. Три временно отложены.

Линк выразил озабоченность, что в США нарушаются права приговоренных к смертной казни людей, что власти не соблюдают всех норм. Он также отметил, что упомянутый седативный препарат применяется неправильно, не снимает боль и не избавляет осужденных от страданий.

"Я еще раз призываю американские власти рассмотреть вопрос об отмене смертной казни, как это сделали все кроме одного государства - участника ОБСЕ", - заключил он.

В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на октябрь 2016 года, приведения ее в исполнение ожидали в США 2902 человека. В период с 1976 года, когда смертная казнь в стране вновь начала применяться, по апрель текущего года в США были казнены 1448 человек. Наиболее часто применяемым методом является смертельная инъекция.