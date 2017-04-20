Владелец казино пожертвовал $5 млн на инаугурацию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один из богатейших людей Америки, владелец казино Шелдон Аделсон пожертвовал самую большую сумму - $5 млн - на проведение инаугурации Дональда Трампа, состоявшейся 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщила в среду газета New York Times.

Она изложила результаты изучения отчета, который комиссия по проведению инаугурации направила во вторник на рассмотрение федеральной Избирательной комиссии США. Согласно отчету, спонсоры выделили рекордные $107 млн пожертвований на церемонию вступления Трампа в должность президента. Самым щедрым оказался Аделсон, которому немного уступили владелец клуба New England Patriots Национальной футбольной лиги Роберт Крафт, инвесторы с миллиардным состоянием Стивен Коэн и Чарльз Шваб, основатель крупнейшего в мире регистратора доменных имен GoDaddy.com Роберт Парсонс.

Предел пожертвований на эти цели устанавливает администрация президента США.

На инаугурации предыдущего президента США Барака Обамы в 2009 и 2013 годах было набрано $55 млн и $43 млн соответственно. До Трампа сумма каждого пожертвования была ограничена $250 тыс. для частного лица и $1 млн для организации. Республиканец, однако, обещал перечислить оставшиеся после церемонии средства на благотворительность.

Церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Трансляцию церемонии в прямом эфире посмотрели около 31 млн американских телезрителей, информировала исследовательская служба Nielsen.

По ее информации, этот показатель превышает число зрителей, которые наблюдали за церемонией вступления в должность главы государства Барака Обамы в 2013 году, когда тот стал президентом США на второй срок подряд. Тогда мероприятие в прямом эфире смотрели 20,6 млн человек. Однако телерейтинги церемонии присяги Трампа уступили показателям, зафиксированным во время первой инаугурации Обамы в 2009 году, когда за мероприятием следили 37,8 млн телезрителей.