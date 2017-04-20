Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: ядерное соглашение с Ираном не достигло своей цели

Международная панорама
20 апреля, 0:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Совместный всеобъемлющий план действий лишь "отсрочил превращение Ирана в ядерное государство", считает госсекретарь США
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана. Как он заявил во время выступления в Госдепартаменте, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) так и не достиг заявленной цели.

"Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности", - сказал он. По мнению госсекретаря, СВПД "не смог достичь своей цели", лишив Тегеран доступа к ядерным материалам. "Он лишь отсрочил превращение Ирана в ядерное государство", - добавил глава американской дипломатии.

СВПД был согласован в Вене 14 июля 2015 года. Тегеран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН, будет сохранено в течение 5 лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение 8 лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. При нарушении условий соглашения санкции могут быть возобновлены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкой
2
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
3
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
4
Герман Греф и модель Водянова провели тренировку перед Зеленым марафоном "Бегущие сердца"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама