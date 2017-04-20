Тиллерсон: ядерное соглашение с Ираном не достигло своей цели

Тиллерсон: власти Венесуэлы нарушают собственную конституциюМеждународная панорама 20 апреля, 0:53
Секретная служба направила к психиатру слишком докучливого ухажера дочери ОбамыМеждународная панорама 20 апреля, 0:46
Аллегри: "Ювентус" показал качество и силу, не пропустив от "Барселоны" в матчах ЛЧСпорт 20 апреля, 0:39
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКСКосмос 20 апреля, 0:38
Полуфиналисты футбольной Лиги Европы определятся в матчах четвергаСпорт 20 апреля, 0:18
Источник: РФПИ с консорциумом инвесторов объявит о планах покупки 25% акций Пулково у ВТБЭкономика и бизнес 20 апреля, 0:10
Российская команда начинает борьбу за медали чемпионата Европы по дзюдоСпорт 20 апреля, 0:06
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"Культура 20 апреля, 0:00
Тиллерсон: США могут включить КНДР в список стран - спонсоров терроризмаМеждународная панорама 19 апреля, 23:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана. Как он заявил во время выступления в Госдепартаменте, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) так и не достиг заявленной цели.
"Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности", - сказал он. По мнению госсекретаря, СВПД "не смог достичь своей цели", лишив Тегеран доступа к ядерным материалам. "Он лишь отсрочил превращение Ирана в ядерное государство", - добавил глава американской дипломатии.
СВПД был согласован в Вене 14 июля 2015 года. Тегеран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН, будет сохранено в течение 5 лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение 8 лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. При нарушении условий соглашения санкции могут быть возобновлены.